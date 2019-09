Baierbrunn (ots) - Daniel Hennicke leitet beim Wort & Bild Verlag seit 1. September den Bereich Zeitschriftenverkauf. Der 39-jährige Betriebswirt verantwortet damit als Verkaufsleiter das Kundenmanagement des Baierbrunner Gesundheitsverlags mit dem klaren Ziel der größtmöglichen Kundenzufriedenheit.



Jan Wagner, Gesamtvertriebsleiter Wort & Bild Verlag: "Mit Daniel Hennicke gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Gesundheitsmarkt, der zugleich in seiner letzten Station auch profunde Kenntnisse der Einzelhandelsbranche erworben hat. Er wird unsere Partnerschaft mit den Apotheken vor Ort noch lebendiger gestalten und neue Impulse im Kundenmanagement setzen."



Daniel Hennicke war zuletzt für die Apollo-Optik Holding als Leiter Vertriebssteuerung tätig, erarbeitete Prozess- und Strukturoptimierungen sowie Maßnahmen zur Kundenbindung mit der obersten Priorität der Kundenzufriedenheit. Zuvor war er in leitenden Vertriebs- und Kundenservicepositionen bei der Siemens Betriebskrankenkasse und der Techniker Krankenkasse zuständig für Neukundengewinnung, Qualitätssicherung im Kundenmanagement sowie Netzwerkarbeit mit Leistungserbringern der Gesundheitsbranche.



Daniel Hennicke: "Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit beim Wort & Bild Verlag, einem Gesundheitsverlag, der an seine Produkte und die in Jahrzehnten gewachsene Partnerschaft mit den Apothekern höchste Anforderungen stellt. Es wird spannend, für renommierte Magazine wie die Apotheken Umschau frische, neuartige Vertriebskonzepte zu erstellen, die die Kundenorientierung noch stärker in den Mittelpunkt stellen."



Der Wort & Bild Verlag



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.907.949 laut IVW II/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 647.875), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.151.350), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.676.317), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.045), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.357.042) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 365.750).



