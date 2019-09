Vaduz (ots/ikr) - Am Freitag, 6. September 2019 und Samstag, 7. September 2019 findet in Schaan ein Weiterbildungskurs für Atemschutz der liechtensteinischen Feuerwehren statt. Den Kurs leitet Instruktor Martin Konrad von der Feuerwehr Vaduz. Ihm zur Seite steht ein Kursstab von Atemschutz-Instruktoren, welche sich an internen und externen Kursen intensiv mit der Materie auseinandergesetzt haben.



Den Einsatzkräften mit Atemschutz kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie den Brand an vorderster Front bekämpfen. Der Kurs in diesem Jahr dreht sich um das Thema "Tiefgaragen". Brände in solchen stellen immer eine besondere Herausforderung dar; treten hierbei noch Erschwernisse wie lange Anmarschwege, schwierige Orientierung sowie starke Rauch- und Hitzeentwicklung auf.



Die insgesamt 50 gemeldeten Teilnehmer aus den Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren werden sowohl physisch wie auch psychisch voll gefordert. Die fundierte Ausbildung ist aber Gewähr für einen effizienten Einsatz und vor allem für die Beachtung der eigenen Sicherheit.



Kontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Martin Konrad, FW-Instruktor

T +423 793 97 160



