Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe im zweiten Quartal ein starkes Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment erzielt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein "Top Pick" in der zweiten Jahreshälfte 2019. Der geplante Einstieg beim Nummer-1-Wettbewerber in Frankreich, France Billet, sei ein wichtiger strategischer Schritt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-09-02/10:32

ISIN: DE0005470306