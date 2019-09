Bayern Kapital investiert in Software-Start-up DAYPAIO DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme Bayern Kapital investiert in Software-Start-up DAYPAIO 02.09.2019 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Landshut/München, 2. September 2019. Bayern Kapital beteiligt sich an DAYPAIO aus München. Gemeinsam mit fünf Business Angels investiert Bayern Kapital einen siebenstelligen Betrag im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde. Das Start-up bietet eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) an, mit der kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) alle wichtigen Geschäftsprozesse in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservices in einem durchgängigen System digitalisieren und automatisieren können. Die Mittel aus der Serie-A-Runde plant DAYPAIO in die technische Weiterentwicklung des Produkts sowie in den Ausbau des Vertriebs zu investieren. DAYPAIO wurde vor rund einem Jahr von Alexander Woelke (CEO) und Maximilian Hanrieder (CTO) gegründet und hat bereits über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hintergrund der Software ist, dass bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen die Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenservices entweder analog oder mittels mehrerer, auch veralteter IT-Programme organisiert werden. Das führt zu Insellösungen und bringt erheblichen Aufwand, Ineffizienzen oder inkonsistente Datenbestände mit sich. Die Gewinnung von Neukunden und die optimale Betreuung von Bestandskunden wird erschwert. Andere am Markt erhältliche Software-Lösungen sind häufig für kleine und mittlere Unternehmen zu teuer oder zu komplex in der Bedienung. Mit der SaaS-Lösung von DAYPAIO können KMUs alle kundenfokussierten Prozesse wie Leadgenerierung, Kundenmanagement, CRM, Marketing Automation, Angebots- und Rechnungsstellung, Servicetickets sowie Produktinformationen in einem durchgängigen System ohne Medienbrüche effizient bearbeiten und automatisieren. Die Software ist auf einfache Bedienung ausgelegt. Nutzer können aufgrund voreingestellter Standardprozesse ohne aufwändige Vorarbeiten oder Einführungsprojekte sofort starten. Alexander Woelke, CEO von DAYPAIO, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir mit Bayern Kapital und erfahrenen Business Angels aus der Branche ein schlagkräftiges Konsortium gewonnen haben, um diese Finanzierungsrunde abzuschließen. Gerade für uns als junges Unternehmen sind neben der Finanzierung auch die fundierte Erfahrung und bestehenden Netzwerke unserer Investoren sehr hilfreich." Roman Huber, Geschäftsführer von Bayern Kapital, sagt: "Kleinere und mittlere Unternehmen in Deutschland sind zwar das Rückgrat der Wirtschaft, arbeiten aber teilweise noch analog. Es gibt hierzulande mehrere hunderttausend dieser Unternehmen mit starker Kundenausrichtung, die ihre Prozesse digitalisieren müssen. Daher sehen wir in der Software von DAYPAIO großes Potential, um dem Mittelstand dank einer leicht verständlichen, skalierbaren Lösung den Schritt Richtung Digitalisierung zu ermöglichen. Da das DAYPAIO-Team Branchen- mit Gründungsexpertise verbindet und die Software bereits erste zufriedene Kunden hat, ist das Start-up für uns ein strategisch interessantes Investment." Ein Foto des DAYPAIO-CEOs Alexander Woelke finden Sie hier: https://iwk-cp.com/alexander-woelke-ceo-von-daypaio/ Über DAYPAIO: DAYPAIO digitalisiert Vertrieb und Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mit der cloudbasierten "Made in Germany" Softwarelösung von DAYPAIO können KMUs ihre kundenfokussierten Prozesse signifikant verbessern. Leadgenerierung, Kundenmanagement und CRM, Marketing Automation und Inbound Marketing, Angebots- und Rechnungsstellung, Servicetickets und Produktinformationen werden in einem durchgängigen System ohne Medienbrüche effizient bearbeitet und automatisiert. Die Architektur ist so gebaut, dass DAYPAIO-Kunden durch bereits voreingestellte Standardprozesse ohne große Vorarbeit oder Einführungsprojekte sofort starten können. www.DAYPAIO.com www.DAYPAIO.com/crm-kleinunternehmen/ https://DAYPAIO.com/crm-fuer-mittelstand/ Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 300 Millionen Euro Beteiligungskapital in 270 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 7.500 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de Pressekontakt Bayern Kapital: IWK Communication Partner Dr. Reinhard Saller / Benedikt Nesselhauf +49. 89. 2000 30-30 bayernkapital@iwk-cp.com 02.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 