Anstehende Indexveränderungen haben am Montag die Aktien der Deutschen Börse und von Adidas bewegt. Nach aktuellen Berechnungen von JPMorgan wird der Börsenbetreiber in Kürze im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 vertreten sein. Damit zogen die Anteilsscheine um 1,64 Prozent auf 135,95 Euro an. Entsprechende Spekulationen hatten die Papiere zuletzt bereits in Richtung des Rekordhochs vom Dezember 2007 bei 136,32 Euro getrieben.

Der Sportartikelhersteller Adidas indes hat sich der US-Bank zufolge nicht für eine Aufnahme in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 qualifizieren können. Damit stoppten die Anteilsscheine ihren jüngsten Aufwärtstrend und fielen unter den schwächsten Werten im Dax um fast 1 Prozent./la/mis

ISIN DE0005810055 DE000A1EWWW0

