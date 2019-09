Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe im ersten Halbjahr solide abgeschnitten, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenrendite sei attraktiv. Es stünden aber auch einige Investitionen an./ag/mis

