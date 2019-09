Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland von 16 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz zyklischer Sorgen über den US-Lkw-Markt sei die Bewertung der SAF-Holland-Aktie immer noch attraktiv, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob hervor, dass rund 45 Prozent des Neugeschäfts des Zulieferers für die Lkw-Industrie auf den europäischen Trailer-Endmarkt ausgerichtet sei. Er senkte jedoch seine Schätzungen und sein Kursziel wegen der aktuell höheren gesamtwirtschaftlichen Risiken und der gesunkenen Bewertung der Vergleichsunternehmen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

