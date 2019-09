Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die spanische Telefonica auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Er erwarte weiterhin fundamental solide Märkte für Telekomanbieter, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Dabei verwies er vor allem auf die Niederlande, Frankreich und Schweden. Dagegen sieht er eine unsichere Situation in Spanien und Großbritannien. Hauptrisiken für Telefonica sieht er in der Bilanz sowie mit Blick auf die Wechselkurs-Entwicklungen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-09-02/10:55

ISIN: ES0178430E18