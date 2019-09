Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Er erwarte weiterhin fundamental solide Märkte für Telekomanbieter, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Zugute kämen den Telekomwerten zudem ihre defensiven Qualitäten. Für die Deutsche Telekom indes verwies er als negatives Momentum auf die schwächelnde Dynamik der Festnetz-Märkte in Deutschland./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508