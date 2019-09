Nach dem Aufstieg des IT-Dienstleisters Cancom in den MDax und der Aufnahme des Immobilienentwicklers Instone in den SDax geht es im September munter weiter. In Kürze droht wohl dem Verbindungstechnikspezialisten Norma Group der Abstieg aus dem Index für mittelgroße Werte, erwarten die Index-Experten Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank und Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan. Höchstwahrscheinlich muss auch die Deutsche Euroshop den Index für mittelgroße Unternehmen verlassen.

Während die beiden sich womöglich mit Plätzen im SDax begnügen müssen, dürften der Ticketvermarkter CTS Eventim sowie das auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Software-Unternehmen Compugroup in den MDax aufsteigen, schreibt Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Deutsche Börse hat die Indizes der Dax-Familie am Freitagabend (30. August) überprüft und wird etwaige Änderungen in der Zusammensetzung an diesem Mittwoch (4. September) nach Handelsschluss mitteilen. Die Umsetzung erfolgt zum Montag, 23. September.

Im SDax wird es zudem recht sicher den Maschinenbauer Aumann treffen. Den Platz dürfte Börsenneuling Traton dann besetzen. Die Lkw-Tochter von Volkswagen wäre zwar gemessen am Börsenwert der frei handelbaren Aktien (Streubesitz) mit rund 1,3 Milliarden Euro groß genug für den MDax, doch es hapert wohl am Börsenumsatz.

Auf möglichen Abstiegsplätzen im SDax stehen zudem der Telekomausrüster Adva , Heidelberger Druckmaschinen und der Kohlenstoffprodukte-Hersteller SGL . Falls es neben Aumann einen von diesen ebenfalls erwischt, könnte laut der Commerzbank-Expertin Elmos Semiconductor davon profitieren. Der vor allem auf die Autobranche spezialisierte Chiphersteller war vor fast 14 Jahren einst Mitglied im TecDax gewesen.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis

