Warburg Research hat sein Kursziel für die Aktien des Linzer Softwareunternehmens Fabasoft von 22,00 auf 23,00 Euro angehoben. Das "Buy"-Votum wurde vom Analysten Felix Ellmann bestätigt.

Der Warburg-Experte zeigte sich überzeugt von den kürzlich vorgelegten Zahlen des Unternehmens. Gestützt hatte das Ergebnis der Tochter Mindbreeze. Diese erweise sich zudem als Säule für das künftige Gewinnwachstum, erläuterte Ellmann.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert der Experte 0,50 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 sowie 0,53 Euro (2020/21) und 0,59 Euro (2021/22) für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich weiterhin auf jeweils 0,30 Euro pro Anteilsschein für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre.

Die Aktien von Fabasoft tendierten am Montagvormittag an der Frankfurter Börse mit einem Plus von 1,14 Prozent bei 17,70 Euro.

