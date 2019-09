Frankfurt/Main (ots) - Super 8 by Wyndham, eine Marke von Wyndham Hotels & Resorts, dem weltweit größten Hotel-Franchisegeber mit rund 9.200 Hotels in mehr als 80 Ländern, gab heute bekannt, dass es seine Präsenz in Deutschland bis Ende 2021 um neue Hotels erweitert. Die Häuser werden sich in Hamburg, Mainz, Augsburg, Berlin und Koblenz befinden. Ein weiteres, neues Hotel in Dresden wurde bereits im Juni eröffnet.



Super 8 by Wyndham gehört mit über 2.900 Hotels zu den weltgrößten Hotelmarken im Budget-Bereich. Die Marke wurde entwickelt, um auch einer neuen Generation von Budget-Reisenden Hotels mit zeitgemäßem Design, moderner Ausstattung und freundlichem Service in attraktiven Destinationen bieten zu können.



Wyndham Hotels & Resorts hat das erste Super 8 by Wyndham Hotel in Deutschland im Jahr 2016 gemeinsam mit der führenden Hotelmanagementgesellschaft Gorgeous Smiling Hotels GmbH, Grünwald, eröffnet. Nach der Etablierung von zwei Häusern in München haben die beiden Unternehmen den Ausbau der Marke mit weiteren Eröffnungen in Freiburg, Oberhausen und jüngst in Dresden vorangetrieben. Das Portfolio von Super 8 by Wyndham soll in Deutschland auf zehn Häuser mit über 1.800 Zimmer bis Ende 2021 wachsen.



Christian Michel, Vice President Development Europe bei Wyndham Hotels & Resorts, sagte: "Wir sind sehr stolz auf die starke Entwicklung von Super 8 by Wyndham in Deutschland. Angesichts der steigenden Nachfrage nach preiswerteren Unterkünften zahlt der Ausbau der Marke auf unser Bestreben ein, Hotelreisen für alle möglich zu machen. Gorgeous Smiling Hotels GmbH ist ein vertrauenswürdiger und gleichgesinnter Partner. Wir freuen uns, Super 8 by Wyndham in diesem wichtigen Markt gemeinsam weiter zu stärken."



Heiko Grote, einer der Geschäftsführer der Gorgeous Smiling Hotels GmbH, fügte hinzu: "Ob Geschäftsreise oder Kurzurlaub am Wochenende: Wir wissen, dass Reisende von heute nach einem erstklassigen Aufenthalt zu erschwinglichen Preisen suchen. Genau dafür steht Super 8 by Wyndham. Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Wyndham Hotels & Resorts das Potenzial dieser herausragenden Marke weiter auszuschöpfen und das Portfolio im Land auszubauen."



Zu den kürzlich eröffneten Hotels gehört das Super 8 by Wyndham Dresden:



- Super 8 by Wyndham Dresden: Das Hotel ist zentral gelegen und

befindet sich in der Nähe des Historischen und Neuen Grünen

Gewölbes sowie weiteren bedeutenden Sehenswürdigkeiten. Es wurde

im Juni 2019 eröffnet und bietet 176 moderne Zimmer mit

zahlreichen Annehmlichkeiten wie Flachbildfernseher, Safe,

kostenloses W-Lan mit Highspeed und Fußbodenheizung in den

Badezimmern. Das Hotel verfügt auch über ein

Frühstücksrestaurant mit Live Cooking-Bereich, einen Dallmayr

Coffee Shop sowie eine 24-Stunden-Rezeption. Zu den geplanten Super 8 by Wyndham Hotels in Deutschland gehören folgende Häuser:



- Super 8 by Wyndham Hamburg City: Weniger als fünf Minuten Fahrt

vom Stadtzentrum entfernt, verfügt das Hotel über 274 helle

Zimmer mit komfortablen Boxspringbetten, ebenerdigen Duschen,

Smart TVs und Safe. Jeder Raum ist mit einem SmartKey

ausgestattet, der es den Gästen ermöglicht, ganz einfach mit

ihrem Mobiltelefon ein- und auszuchecken. Die Eröffnung des

Hotels ist Ende September 2019 geplant. - Super 8 by Wyndham Mainz: Das Hotel mit 216 Zimmern befindet

sich im neu erschlossenen Stadtgebiet am Zollhafen mit gutem

Zugang zur berühmten Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und

mittelalterlichen Marktplätzen. Die Eröffnung des Hotels ist für

Anfang 2020 geplant. - Super 8 by Wyndham Augsburg: In den mittelalterlichen Gassen

einer der ältesten Städte Deutschlands gelegen, bietet das neue

Hotel 154 komfortable Zimmer mit viel Platz zum Wohlfühlen. Die

Eröffnung des Hotels ist für Ende 2020 geplant. - Super 8 by Wyndham Berlin-Spandau: Das Hotel in der pulsierenden

Hauptstadt Berlin soll 2021 eröffnet werden und verfügt über 200

Zimmer mit stilvoller Ausstattung, ein Frühstücksrestaurant mit

Live Cooking-Bereich und einen Dallmayr Coffee Shop. Die

Rezeption ist 24 Stunden geöffnet. - Super 8 by Wyndham Koblenz: An Mosel und Rhein gelegen ist

Koblenz der ideale Ausgangspunkt zum oberen Mittelrheintal mit

seinen Weinbergterrassen und alten Burgruinen. Die neue

Immobilie, die 2021 ihre Türen öffnen soll, wird über 112

moderne Zimmer und eine in Teilen begrünte Fassade verfügen. Super 8 by Wyndham Hotels in Deutschland und auf der ganzen Welt nehmen an Wyndham Rewards teil, dem preisgekrönten Treueprogramm von Wyndham Hotels & Resorts, das mehr als 77 Millionen Mitgliedern weltweit eine großzügiges Programm zum Sammeln und Einlösen von Punkten bietet. Mitglieder erhalten mit jedem anrechnungsfähigen Aufenthalt garantierte 1.000 Punkte und können diese für eine kostenlose Übernachtung ab nur 7.500 Punkten in tausenden von Wyndham Rewards Hotels weltweit einlösen.



Die Präsenz von Wyndham Hotels & Resorts in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst über 100 Hotels und zehn etablierte Hotelmarken, die von gehobenen Häusern bis zu Economy-Angeboten reichen und den Bedürfnissen jedes Reisenden gerecht werden, egal wo und wie er reisen möchte.



