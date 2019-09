Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktbeobachter richtet sich zum Beginn der neuen Handelswoche auf die Einkaufsmanagerindices (PMIs) des Verarbeitenden Gewerbes in Europa, so die Analysten der Helaba.Feiertagsbedingt (Labor Day) werde der entsprechende ISM-Index in den USA erst morgen bekannt gegeben. Die Vorabschätzungen in Deutschland, der Eurozone und vor allem in Frankreich hätten eine Stabilisierung der Stimmungslage gezeigt und oberhalb der Erwartungen gelegen. In Deutschland sei die Freude über den Anstieg von 0,4-Punkten aber recht verhalten gewesen, da der Index mit 43,6 Punkten weiterhin tief im Rezessionsbereich des Sektors liege. Die endgültigen Werte würden daran kaum etwas ändern. Wichtiger sei die Frage, ob es auch in Spanien und Italien zu positiven Überraschungen komme. Das unerwartet gestiegene Economic Sentiment der Eurozone deute auf diese Möglichkeit hin. Die Europäische Zentralbank würde sich dadurch zwar nicht von ihrem Kurs abbringen lassen, Rezessionssorgen würden jedoch gedämpft werden. ...

