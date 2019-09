Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die am Berichtstag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Euro-Zone wie erwartet ausfielen, blieb es am deutschen Rentenmarkt ruhig, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe sich kaum bewegt. Anders in Italien, wo die angestrebte Regierungsbildung infrage stehe. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio, habe an den anvisierten Koalitionspartner PD Forderungen gestellt und im Fall der Nichterfüllung mit Neuwahlen gedroht. Zehnjährige Anleihen hätten bei 1,03% (0,99) rentiert. ...

