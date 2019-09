Stuttgart (ots) - Das lebenslange Lernen betrifft nicht nur junge Menschen. Auch Personen im besten Alter wollen am Ball bleiben. Über die rtv Akademie können sie sich nun Wissen ganz einfach zu Hause aneignen. Mit dieser Online-Weiterbildungsplattform erweitert die rtv media group als Anbieter von Medienlösungen im Bereich TV & Entertainment ihr Portfolio. Die Aufbereitung und Umsetzung der Inhalte erfolgt in Kooperation mit der Integrata Cegos GmbH, einem europaweit führenden Weiterbildungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Digitales Lernen.



Ziel der rtv Akademie ist, "Best Agern" den einfachen Zugang zu Expertenwissen zu ermöglichen. Unter dem Claim "Aus Freude an Neuem" sind zum Start der Online-Weiterbildungsplattform elf Webinare verfügbar. Das Themenspektrum reicht von Anwenderkenntnissen rund um den PC und Social Media über Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Gesundheit und wird sukzessive ausgebaut. Interessierte benötigen lediglich einen PC, einen Laptop oder ein Tablet sowie einen Internetanschluss. Gelernt wird, wann es passt - unabhängig von Ort und Zeit: zu Hause auf dem Sofa, am Schreibtisch oder unterwegs.



Expertise der Integrata Cegos GmbH



Die Integrata Cegos GmbH ist als Kooperationspartner für die Produktion und technische Umsetzung des neuen Angebots zuständig. Die Konzeption der Webinare erfolgt in enger Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Dabei trifft die rund 60-jährige Erfahrung der rtv media group hinsichtlich der Zielgruppe "Best Ager" auf die umfassende Kompetenz des in der Branche führenden Anbieters von digitalen Lernlösungen. Das Weiterbildungsunternehmen sorgt mit innovativen Formaten, erfahrenen Referenten, ausgefeilten Lerninhalten und einem durchgängigen didaktischen Konzept für eine "Learner Experience", die einen nachhaltigen Wissenstransfer und die Verankerung des Gelernten gewährleistet.



Hartmut Jöhnk, Geschäftsführer der Integrata Cegos GmbH, begrüßt diese außergewöhnliche Kooperation und die Erschließung neuer Zielgruppen: "Wissenserwerb trägt heute mehr denn je zur Lebensqualität bei und darf nicht nur im Zusammenhang mit Berufstätigkeit oder der ersten Lebenshälfte gesehen werden. Mit dem Ansatz der "rtv Akademie", Wissen allgemein, für jede Altersgruppe und überall verfügbar zu machen, kann der Gedanke eines lebenslangen Lernens auch in das private Umfeld übertragen werden. Wir freuen uns, unsere Expertise an dieser Stelle einzubringen und dieses besondere Projekt mit all unserem Know-how zu unterstützen."



rtv media group



Als Teil der Bertelsmann Printing Group zählt die rtv media group zu Europas führenden Medienhäusern für strategische Entwicklung, redaktionelle Erstellung und Vermarktung von Medienlösungen mit langjähriger Expertise in den Bereichen TV & Entertainment, Gesundheit und Best-Ager-Content. Das TV-Supplement rtv ist Deutschlands reichweitenstärkster TV-Titel. Gemeinsam mit dem STERN TV MAGAZIN, dem tvtv MAGAZIN, tvtv XXL und dem neuen Titel "tvtv - Ihr TV-Programm im Tagesspiegel" erreicht die Vermarktungs-Kombi rtv PLUS deutschlandweit wöchentlich Millionen von Lesern. Zudem umfasst das Portfolio der rtv media group Deutschlands größtes Landmagazin Land & Leute mit einer Auflage von derzeit 1,33 Mio. Exemplaren (IVW II/2019) und den Kiosktitel Land & Leute Edition sowie die Programm-Websites rtv.de, tvtv.de und das Gesundheitsportal rtv gesund & vital (rtv.de/gesundheit).



Integrata Cegos GmbH



Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.



Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.



