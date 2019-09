Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Allianz SE von 240 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dem Versicherer dürftre es weiterhin gelingen, die Auswirkung der ultra-niedrigen Zinsen auf die operativen Kapitalanlageergebnisse überwiegend auf die Kunden überzuwälzen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe seine Gewinnschätzungen nur geringfügig reduziert. Die Gewinnschätzungen je Aktien seien zusätzlich wegen etwas geringerer Erwartungen in puncto Aktienrückkäufen gesunken./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 10:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 10:19 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-09-02/11:23

ISIN: DE0008404005