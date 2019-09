Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" belassen. Nachdem das erste Halbjahr der europäischen Konsumgüterhersteller insgesamt durchwachsen verlaufen sei, bevorzuge sie in der zweiten Jahreshälfte weiterhin Konzerne mit hoher Wachstumsdynamik wie Nestle und Beiersdorf, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch bei Reckitt Benckiser, Danone und L'Oreal dürfte das Umsatzwachstum stützen. Vorsichtig ist sie bei Unilever und Henkel, deren Wachstum enttäuschen könnte. Beim Aromenproduzenten Symrise geht sie in der zweiten Jahreshälfte von einer Wachstumsverlangsamung aus./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 16:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-09-02/11:28

ISIN: GB00B24CGK77