Die Emirates NBD folgt dem Vorbild der First Abu Dhabi Bank: Ausländer können jetzt 20 Prozent an dem Geldhaus halten. Die Aktie legt zweistellig zu.

Die größte Bank Dubais, Emirates NBD, öffnet sich für ausländische Investoren und beflügelt damit ihren Aktienkurs. Ausländer können nun 20 Prozent an dem Geldhaus halten, bislang lag die Grenze bei fünf Prozent, wie die Bank am Montag mitteilte. In der Zukunft sollen es sogar 40 Prozent werden.

Damit folgt die Bank dem Vorbild der First Abu Dhabi Bank, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...