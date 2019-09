Stetten a.k.M (ots) - Mit der Beförderung der stolzen Teilnehmer zum Gefreiten der Reserve endete auf dem Truppenübungsplatz Stetten a.k.M. der zweite Durchgang "Ungediente für die Reserve", den das Landeskommando Baden-Württemberg gemeinsam mit der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. durchführte. 43 Bewerber, die keinerlei Vordienstzeit als Zeitsoldat, Wehrpflichtiger oder Freiwillig Wehrdienstleistender hatten, konnten in diesem Jahr die Herausforderungen erfolgreich meistern.



In vier Ausbildungsmodulen, die jeweils an verlängerten Wochenenden stattfanden und aus einer Präsenzphase und einem Selbststudium bestanden, wurden die "Ungedienten" zum "Soldaten Streitkräfte" für die Reserve ausgebildet. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen standen vor allem praktische Ausbildungsinhalte wie die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, militärische Sicherheit und Wachdienst, Schießen mit Handwaffen, Gefechts- und Sanitätsdienst sowie Formalausbildung auf dem Dienstplan. Den Abschluss und Höhepunkt der Ausbildung bildete die 36-stündige Gefechtsübung, bei der alle erlernten individuellen militärischen Fähigkeiten überprüft wurden. Nun werden die erfolgreichen Ausbildungsteilnehmer in den Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien des Landeskommandos Baden-Württemberg beordert und erhöhen dort die personelle Einsatzbereitschaft. Für den nächsten Ausbildungsdurchgang, der im Frühjahr 2020 beginnt, liegen bereits jetzt 260 Interessenbekundungen vor



