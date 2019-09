BERLIN (Dow Jones)--Acht Tandems und ein Einzelkandidat gehen als offizielle Bewerber in das Rennen um die SPD-Spitze. "Mit dem gestrigen Tag ist die Nominierungsphase für die Kandidatinnen und Kandidaten zu Ende gegangen", sagte die kommissarische Parteivorsitzende Manuela Schwesig bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir haben acht Bewerberduos und einen Einzelkandidaten". Damit gebe es insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich mit der nötigen formalen Unterstützung um den Vorsitz der SPD bewerben.

Zu Berichten, nach denen der Einzelkandidat der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner ist, wollte sie sich nicht äußern. Dazu gebe es am Nachmittag eine Pressekonferenz. Bei den Duos handelt es sich nach bisherigen Berichten um Olaf Scholz und Klara Geywitz, Michael Roth und Christina Kampmann, Karl Lauterbach und Nina Scheer, Gesine Schwan und Ralf Stegner, Boris Pistorius und Petra Köpping, Simone Lange und Alexander Ahrens, Hilde Mattheis und Dierk Hirschel sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.

"Ab dem 4. September geht die Tour durch die Landesverbände los mit 23 Veranstaltungen vor Ort", kündigte Schwesig an. Die Interimschefin der SPD wies in diesem Zusammenhang Kritik an der Zahl der Veranstaltungen zurück. "Wer Parteivorsitzender dieser Partei werden will, muss das durchhalten", sagte sie. "Das ist ein Marathon, aber das ist nur der Anfang." Sie finde es gut, dass es so viele Veranstaltungen gebe. Dort hätten alle Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, ihre Vorstellungen von der Führung der Partei darzulegen.

Für eine offizielle Kandidatur zum Parteivorsitz benötigten Bewerber die Nominierung durch fünf Unterbezirke, einen Bezirk oder Landesverband. Ab dem 4. September wollen die Kandidaten auf 23 Regionalkonferenzen für sich werben, die erste davon in Saarbrücken. Für Mitte Oktober ist eine Mitgliederbefragung geplant. Offiziell gewählt wird die neue SPD-Spitze dann bei einem Parteitag ab dem 6. Dezember.

