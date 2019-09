Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gaben die Renditen am Freitag wieder nach und zeigten damit eine Gegenbewegung auf den Anstieg vom Donnerstag, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei um 1 Basispunkt auf -0,71% gefallen. Die Renditen 5- und 2- jähriger Bunds hätten sich jeweils um 2 Basispunkte auf -0,95% bzw. -0,92% ermäßigt. Auch der US-Anleihemarkt habe nach einer Berg- und Talfahrt etwas fester geschlossen. Die Renditen 10-jähriger Treasuries habe um 1 Basispunkt auf 1,51% nachgegeben. (02.09.2019/alc/a/a) ...

