Linz (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Kanada und den USA ist sehr eng, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So wundere es nicht, dass die Zinspolitik der kanadischen Notenbank an die der US-Notenbank angelehnt sei. Aktuell könne sich aber Kanada etwas abheben und habe im 2. Quartal mit einem höher als von der Notenbank erwartetem Wirtschaftswachstum aufzeigen können. Ein stabiler Arbeitsmarkt sorge für gesundes Lohnwachstum und kurbele den Konsum an. Die Folge: Eine Inflation von rund 2%. Dieser Wert liege exakt im Mittelfeld der angestrebten Inflationsbandbreite der kanadischen Notenbank von 1% bis 3%. In Summe alles Fakten, die für ein Anhalten einer starken kanadischen Währung sprechen würden. ...

