Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Inflationsrate verharrte im August bei 1,0%, so die Analysten von Postbank Research.Auch die Kerninflationsrate habe stagniert. Sie sei wie bereits im Juli mit 0,9% ausgewiesen worden. Abwärtsdruck auf das Preisniveau sei im August vom Faktor Energie ausgegangen, der sich im Vorjahresvergleich um 0,6% verbilligt habe. Dagegen sei die Teuerungsrate bei Lebensmitteln weiter von 1,9% auf 2,1% gestiegen. In der Summe sei die Preisentwicklung sehr verhalten und es gebe überhaupt keine Anzeichen, dass die Zielgröße der EZB von knapp 2% in absehbarer Zeit auch nur annähernd erreicht werden könnte. ...

