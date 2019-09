Unfälle alkoholisierter Fahrer, verstopfte Gehwege - die E-Tretroller-Schwemme setzt Städte unter Druck. Leisten die neuartigen Fahrzeuge wirklich einen Beitrag zur Mobilitätswende oder sind sie nur ein Spielzeug für Touristen? Wir wollen im Rahmen der These des Monats wissen, was Sie dazu sagen! Die Kritik an den E-Tretrollern im Straßenverkehr reißt auch Wochen nach der Markteinführung nicht ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...