In der deutschen Immobilien-Landschaft scheint eine neue Fusion möglich. Die TLG Immobilien (A12B8Z) kaufte sich ein rund zehnprozentiges Aktienpaket an Aroundtown (A2DW8Z) und strebt nun Verhandlungen über einen Zusammenschluss an. Anfänglich spang das Aroundtown-Papaier kräftig an, da TLG 8,30 Euro pro Aktie bezahlte. Doch die Unsicherheit, ob die Fusion zustande kommt und die Tatsache, dass wohl zunächst keine weiteren Aktienkäufe von TLG geplant sind, bremste die Entwicklung. Ein Index-Tracker (DR3WZU) scheint aktuelle eine sinnvolle Lösung für ein Investment auf deutsche Immo-Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...