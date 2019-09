Die Deutsche Bank hat Grand City Properties vor dem Hintergrund einer möglichen Fusion von Aroundtown und TLG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 23,50 Euro gesenkt. Analyst Markus Scheufler sieht in einer am Montag vorliegenden Studie die Gefahr, dass der aus einem möglichen Zusammenschluss entstehende neue Konzern seinen Anteil an Grand City veräußern könnte, um das Portfolio in Richtung eines reinen Gewerbeimmobilien-Spezialisten zu verändern./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-09-02/12:37

ISIN: LU0775917882