Die Deutsche Bank hat TLG Immobilien nach dem Kauf eines rund zehnprozentigen Anteils an Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Bei einer Fusion der beiden Unternehmen entstünde einer der führenden europäischen Gewerbeimmobilienkonzerne, der zugleich ein möglicher Dax-Kandidat wäre, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. TLG ist sein "Top Pick". Der Deal würde zwar ein Investment in TLG als reiner Büroimmobilien-Spezialist mit Schwerpunkt Berlin etwas verwässern, dennoch wäre die Transaktion vom ersten Tag an gewinnsteigernd mit weiterem Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-09-02/12:37

ISIN: DE000A12B8Z4