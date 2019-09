Pratteln BL (ots) - Adrian Grossholz löst Roland Seiler per heute als Geschäftsführer der Lipo Einrichtungsmärkte ab. Adrian Grossholz war bis Ende Juni dieses Jahres langjähriger Geschäftsführer der Karl Vögele AG (CCC Group). Davor war er in verschiedensten Führungspositionen im Detailhandel aktiv, unter anderem bei Deichmann, Walder/Geox und Bally.



Die LIPO Einrichtungsmärkte AG zählt mit 21 Filialen und über 500 MitarbeiterInnen zu den Top 5 Schweizer Einrichtungshäusern. 1976 von Robert Zeiser gegründet, baute die einstige LIPO Möbelposten ihre Marktstellung entgegen dem Trend im Schweizer Möbelmarkt laufend aus. LIPO bietet als smarter Discounter seinen Kunden ein breites Sortiment an Möbeln, Küchen, Dekorations- und Einrichtungsgegenständen zum besten Preis.



