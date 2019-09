Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Äußerungen aus dem EZB-Rat deuten darauf hin, dass es Uneinigkeit darüber gibt, welches Ausmaß die Lockerungsschritte am 12. September haben werden, so die Analysten der DekaBank.Aus Marktsicht werde entscheidend sein, dass die EZB die Fantasie für weitere expansive Schritte in den kommenden Monaten aufrechterhalten könne. Nur dann könne sie einen deutlichen Rücksetzer im Markt vermeiden. Im Vorfeld der Sitzung würden die Analysten keine grundsätzliche Veränderung der Stimmung bei Euroland-Anleihen erwarten, auch wenn vom US-Treasury-Markt eher etwas Gegenwind kommen sollte. Denn jenseits des Atlantiks sollten die Wachstumsdaten weiterhin stabil bleiben und dürften daher kaum eine Serie von Zinssenkungen rechtfertigen. (02.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...