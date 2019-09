Die Heizölpreise sind mit leichten Abschlägen in Größenordnung von 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter in die Woche gestartet. Die reagieren damit auf Kursverluste, die die Ölbörsen am Freitagabend ereilten. Am Montagvormittag sind weitere leichte Rückgänge zu beobachten. Das Handelsgeschehen an den Börsen, sowie auf dem heimischen Heizölmarkt ist als ruhig zu bezeichnen. International gesehen gibt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...