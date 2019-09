Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 49 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf die Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit ersten Details zum geplanten Mietendeckel in Berlin habe der Markt am Freitag sehr positiv reagiert, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch dürfte dies teils an einer falschen Übersetzung vom Deutschen ins Englische der großen Nachrichtenagenturen gelegen haben und als Erleichterungsrally angesichts einiger ermutigenderer Details zu sehen sein. Insgesamt sei die Angelegenheit nach wie vor sehr negativ./ajx/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-09-02/13:43

ISIN: DE000A0HN5C6