Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Aktienkurs des Pharmaherstellers reflektiere ein pessimistisches Szenario, was ungerechtfertigt sei, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Veränderungen im Management, die Perspektiven für das Mittel Dupixent und die Pipeline der Franzosen böten Möglichkeiten, den Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz zu schließen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-09-02/13:52

ISIN: FR0000120578