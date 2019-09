Es ist heute mit einem weiterhin ruhigen Handel aufgrund mangelnder Impulse aus New York zu rechnen. In den USA bleiben die Börsen heute aufgrund des Feiertages Labor Day geschlossen. Neue Dynamik dürfte daher erst am morgigen Dienstag in den Handel kommen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.960 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.900, 11.860, 11.800 und 11.630 Punkten, nach oben bei 11.750 und 11.860 Punkten.

DAX unter 11.750 Punkten mit Kurs auf 11.300 und 11.150 Punkte, über 11.750 Punkten mit Kurs auf 11.850, 11.940 und 12.130 Punkte.

Gap um 12.135 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture ...

