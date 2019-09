Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Alstria Office von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 16,50 Euro angehoben. "Der Markt für Büroimmobilien in Deutschland dürfte weiter solide bleiben, auch wenn das BIP-Wachstum schwächelt", schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Immobilienbranche. Für logistische Werte und deutsche Immobilienunternehmen, ausgenommen Berlin, bleibe er zudem allgemein positiv gestimmt. Das Aufwärtspotenzial sei aber nicht mehr so stark wie bisher./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-09-02/14:36

ISIN: DE000A0LD2U1