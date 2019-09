Continental AG: Continental AG prüft Spin-Off der Division Powertrain mit Börsennotierung DGAP-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Stellungnahme Continental AG: Continental AG prüft Spin-Off der Division Powertrain mit Börsennotierung 02.09.2019 / 14:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der Continental AG hat entschieden, einen Spin-Off bis zu 100 Prozent der Division Powertrain mit anschließender Börsennotierung als zusätzliche Alternative zu dem in Vorbereitung befindlichen, möglichen Teilbörsengang in Betracht zu ziehen und dafür die rechtliche und technische Machbarkeit zu prüfen. Die Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung eines Spin-Off mit anschließender Börsennotierung werden Vorstand und Aufsichtsrat nach Abschluss der Prüfung treffen. Kontakt: Mitteilende Person: Bernard Wang, Leiter IR 02.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Continental AG Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 938-1068 Fax: +49 (0)511 938-1080 E-Mail: ir@conti.de Internet: www.continental-corporation.com/de ISIN: DE0005439004 WKN: 543900 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 867077 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 867077 02.09.2019 CET/CEST ISIN DE0005439004 AXC0164 2019-09-02/14:46