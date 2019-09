Berlin (ots) -



- Berliner New Space-Unternehmen PTScientists erfolgreich verkauft

- Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten

- Forschungsaufträge werden fortgesetzt Das Berliner Raumfahrt-Start-up PTScientists wurde erfolgreich mit

Wirkung zum 1. September 2019 an ein Unternehmen der Luft- und

Raumfahrtbranche verkauft. Über den Kaufpreis und den Namen des

Käufers wurde Stillschweigen vereinbart. PTScientists hatte am 5.

Juli 2019 wegen ungeplanter Verzögerungen bei der Werbung von

weiteren Investoren- und Fördergeldern Insolvenzantrag gestellt.

Insolvenzverwalter Sascha Feies von der Kanzlei GÖRG hatte in den

vergangenen Wochen mit zahlreichen potenziellen Investoren

gesprochen. Die jetzt erzielte Lösung sichert nicht nur die

Arbeitsplätze der rund 60 Arbeitnehmer, sondern sorgt auch dafür,

dass die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des hochinnovativen

Raumfahrtunternehmens für die erste europäische Mondlande-Mission

ohne Verzögerungen fortgesetzt werden können.



"PTScientists ist ein in der Luft- und Raumfahrtbranche

hochangesehenes Unternehmen mit echter Innovationskraft, das haben

die Gespräche der letzten Wochen gezeigt", erläutert

Insolvenzverwalter Sascha Feies von der Kanzlei GÖRG. "Ich freue mich

sehr, dass wir so schnell eine wirklich gute Lösung gefunden haben,

die nicht nur den Fortbestand des Unternehmens und die Arbeitsplätze

sichert, sondern auch ermöglicht, dass die Experten von PTScientists

die europäische Mond-Mission weiter wie geplant vorantreiben können."

PTScientists ist das einzige Unternehmen in Europa, dass über ein

Mondlandegerät in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium

verfügt. Das Unternehmen untersucht im Rahmen einer Studie für die

geplante ISRU-Mission der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA den

Transport wissenschaftlicher Nutzlasten zur Nutzung der Ressourcen

des Mondes zur Mondoberfläche.



Mit Wirkung zum 1. September 2019 wurden im Rahmen einer

übertragenden Sanierung sämtliche Assets des Unternehmens an ein

Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche verkauft. Über den

Kaufpreis und den Käufer wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem

erfolgreichen Verkauf bleiben die Arbeitsplätze der rund 60

Arbeitnehmer von PTScientists, darunter ein Großteil

hochqualifizierte Ingenieure und Wissenschaftler, erhalten. Die

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Rahmen der ISRU-Mission

werden wie geplant fortgeführt.



Über PTScientists



PTScientists ist ein Berliner New Space-Unternehmen. PTScientists

entwickeln Raumfahrzeuge und Mond-Rover für zukünftige

Mondlandemissionen. PTScientists kooperiert mit einer Reihe von

Industrie-Partnern sowie Raumfahrtorganisationen wie dem Deutschen

Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR und der Europäischen

Raumfahrtorganisation ESA. PTScientists beschäftigt derzeit etwa 60

Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Salzburg (AT) und Houston

(USA).



