Berlin (ots) - Bei einer Delegationsreise nach China und Vietnam hat der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wichtige Impulse für einen Ausbau der Handelsbeziehungen und ganz konkret für eine Öffnung des chinesischen Marktes für Geflügelfleisch aus Deutschland gesetzt. Für die Geflügelwirtschaft begleitete Dr. Thomas Janning, Geschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG), die rund einwöchige Reise des Staatssekretärs, bei der es für die Branche um das weitere Vorgehen zur Vereinbarung von Veterinärzertifikaten mit Vietnam und China als Voraussetzung für den Export von Geflügelfleisch in die beiden asiatischen Länder ging. Als konstruktiv, engagiert und überaus hilfreich hat die Geflügelwirtschaft dabei das Auftreten von Staatssekretär Fuchtel erlebt, der im Austausch insbesondere mit den chinesischen Behörden auf ein zügiges Vorankommen bei den nächsten Schritten zur Marktöffnung hinwirkte.



"Wir sind dankbar, mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Fuchtel bei dem so wichtigen Thema Marktöffnung und Export einen erfahrenen, umsichtig und zielgerichtet agierenden Politiker an der Seite der Wirtschaft zu wissen", zieht ZDG-Geschäftsführer Janning nach der Rückkehr aus Asien Bilanz. Mehr als bloße Symbolwirkung dürfte das aktive Engagement des Staatssekretärs im Zusammenwirken mit den chinesischen Behörden entfalten: So überreichte Staatssekretär Fuchtel persönlich dem chinesischen Zollministerium die mit Unterstützung der Wirtschaft erstellte Betriebsliste der am Export nach China interessierten deutschen Unternehmen. Auch zum Stand der Bearbeitung des von deutscher Seite übermittelten Fragebogens zum heimischen Veterinärsystem und zur Inspektionsreise der chinesischen Veterinäre für die Betriebszulassung fragte Fuchtel ganz konkret nach. "Die Reise von Staatssekretär Fuchtel war ein weiterer wichtiger Schritt für die erhoffte Marktzulassung", bilanziert Janning. Zu wünschen ist jetzt, dass China zeitnah eine abschließende Rückmeldung zum Fragebogen gibt und Vorbereitungen für die Inspektionsreise trifft.



Kanzlerin reist nach Peking - entscheidender Impuls für Marktöffnung?



Ein weiterer möglicherweise entscheidender Impuls für eine Marktöffnung Chinas ist von der am Donnerstag beginnenden Reise von Bundeskanzlerin Merkel nach Peking zu erwarten. Die Geflügelwirtschaft vertraut nach der als sehr wertvoll und zielführend zu bewertenden Delegationsreise von Staatssekretär Fuchtel darauf, dass das Thema Zertifikat für Geflügel auf den konkreten "Sprechzettel" der Kanzlerin kommt.



