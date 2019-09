Wien (www.fondscheck.de) - Clemens Betram hat einen neuen Job: Er leitet seit dem 1. September den Wholesale-Vertrieb von Muzinich & Co. in Deutschland und Österreich, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Funktion verstärke er das Vertriebsteam des US-amerikanischen Asset Managers in den beiden Ländern. ...

