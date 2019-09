Teure Roboter: Warum Robo-Advisor sich trotzdem lohnen können

Werden die Kunden einer digitalen Vermögensanlage befragt, was ihnen am wichtigsten ist, lautet die Antwort in der Regel "die Wertentwicklung" - idealerweise eine positive. Rund 64,5 Prozent aller Teilnehmer der jährlichen Umfrage des Fachportals Brokervergleich.de gaben dies 2018 an. Der mit Abstand am häufigsten genannte Aspekt. Direkt dahinter folgten "Unabhängigkeit von Fondsgesellschaften" (49,3 Prozent) und die Option eines "Sparplans" (42,2 Prozent). Aber wie sieht es eigentlich mit der Wertentwicklung der Anbieter aktuell im Jahr 2019 aus?

Wertentwicklung: Benchmarks langfristig vorne

Betrachtet der Anleger die letzten drei Monate, dann heißt das Ergebnis: Solide. Im Echtgeld-Test des Fachportals liegen die Werte für Mai bis Juli 2019 zwischen +0,2 und +3,2 Prozent. Lediglich ein Anbieter landete im Minus (-3,5 Prozent), was aber primär an diversen Umschichtungen im Rahmen eines Strategiewechsels lag. Im Durchschnitt erzielten die 19 Anbieter im Test einen Wert +1,3 Prozent - nach Gebühren und Steuern. Noch etwas besser sehen die Daten über den Zeitraum von sechs Monaten (Februar bis Juli 2019) aus. Je nach Robo-Advisor wurden Werte von +2,4 bis +10,1 Prozent erreicht. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Benchmark I, eine Kombination aus 50 Prozent MSCI World und 50 Prozent Barclays Aggregate Bonds, in der gleichen Spanne ein Plus 8,7 Prozent erreichte. Diese Hürde übersprang nur eine Online-Vermögensverwaltung. Die Benchmark II, ein Portfolio nach Kommer-Strategie, war für die meisten Anbieter hingegen kein Problem (+3,4 Prozent).

Den vollständigen Artikel lesen ...