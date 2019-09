Aktienkauf mit Signalwirkung: Vorstandschef Christian Sewing wird ab sofort monatlich 15% seines Netto-Monatsgehalts in DB-Aktien (WKN: 514000) investieren. Das geht aus Informationen der Deutschen Bank im Rahmen eines "Director Dealings" am Montag hervor. Der Plan zum dauerhaften Aktienerwerb bis 2022 sieht vor, dass Sewing jeweils am 22. eines Monats für 15% seines Nettogehalts Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse erwirbt. Sewing hat am 30. August bereits Aktien im Wert von rund 22.000 ...

