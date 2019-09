Steinhoff (ISIN: NL0011375019) teilt heute offiziell die Abstimmungsergebnisse der HV mit. Wie bereits von uns am Tag der HV berichtet waren die Zustimmungsquoten für die alten Bilanzen, die ja verspätet und vollkommen anders als die ursprünglich erwarteten Bilanzen aussahen, gut über 50 %, nicht schlecht in Anbetracht der dubiosen Vorgänge. Die exakten Zahlen - heute nochmals in Form einer DGAP-News mitgeteilt - waren 55,37% für die 2017er Bilanz, 55,56% für die 2018er Bilanz, Enthaltungen nicht berücksichtigt. Bezogen auf das Grundkapital haben absolut 15,59% des Grundkapitals die 2017er Bilanz gebilligt, 15,61 % die 2018er Bilanz. Sehr wenig. Für die neuen Boardmember gab es überwältigende Zustimmungsquoten von mehr als 99% (also rund 25% des gesamten Grundkapitals), für die Board-Vergütung stimmten zumindest gut 90 % der anwesenden Aktionäre: ...

