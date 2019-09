Die Aktien des Luxemburger Immobilienunternehmens Grand City Properties sind am Montagnachmittag mit einem Minus von 4,55 Prozent auf 19,93 Euro auf den letzten Platz im MDax für mittelgroße Werte gerutscht. Die Deutsche Bank hatte die Papiere zuletzt mit Blick auf eine mögliche Fusion des Minderheitsaktionärs Aroundtown mit TLG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 23,50 Euro gesenkt.

Er sehe die Gefahr, dass der aus einem möglichen Zusammenschluss entstehende neue Konzern seinen Anteil an Grand City veräußern könnte, um das Portfolio in Richtung eines reinen Gewerbeimmobilien-Spezialisten zu verändern, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um gut sechs Prozent zugelegt und befindet sich damit etwa im Mittelfeld aller MDax-Werte./kro/fba

