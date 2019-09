Hersteller und Händler haben in der ersten sechs Monaten mehr Schuhe als im Vorjahr verkauft. Doch der Handelsstreit zwischen China und den USA belastet die Branche.

Deutschlands Schuhhersteller haben dank einer höheren Nachfrage nach Sneakern und Arbeitsschuhen mehr Geschäft gemacht. Produzenten von klassischen Lederschuhen hätten dagegen unter dem Kundenrückgang in den Innenstädten gelitten, teilte der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie (HDS/L) am Montag auf der Messe "Gallery Shoes" in Düsseldorf mit.

Zählt man Hersteller und deren Zulieferer zusammen, so machte die Branche hierzulande im ersten Halbjahr insgesamt 1,6 Milliarden Euro Umsatz und ...

