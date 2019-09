Tagesausblick für 3.9.: DAX fehlen die Impulse. Cancom, Nel und RWE im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten wenig verändert in die neue Woche. Zwar legte der chinesische Einkaufsmanagerindex Caixin für August überraschend auf 50,4 Punkte zu. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren Wachstum. Die Anleger hielten sich angesichts des Feiertags in den USA und der geschlossenen US-Börsen zurück. So pendelte der DAX im Tagesverlauf um die Marke von 11.960 Punkten. Der EuroStoxx 50 rührte sich ebenfalls kaum von der Stelle und schloss bei 3.430 Punkten.

Am Anleihenmarkt blieb es heute ruhig. Bei den Edelmetallen sind die Blicke weiterhin auf Silber gerichtet. Einen schwachen Start in die neue Woche erwischte Öl. So sank der Preis für ein Barrel Brent Crude um knapp 0,9 Prozent auf 58,7 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar hat die Marke von 1,10 US-Dollar unterschritten.

Unternehmen im Fokus

Cancom SE profitierte weiterhin von der Aufnahme in den MDAX. Bei Continental wird Meldungen zufolge neben einem Teilverkauf auch ein Börsengang der Antriebssparte Powertrain als Option ins Auge gefasst. Die Aktie zeigte sich in den vergangenen Tagen zwar etwas fester. Aufwärtsmomentum lässt jedoch auf sich warten. Daimler-Chef Ola Källenius sieht den Automarkt nicht in einem lang anhaltenden Abschwung. Die Anleger bleiben dennoch vorsichtig. Die Aktie bewegte sich kaum von der Stelle. Spekulationen auf einen Aufstieg in den EuroStoxx 50 trieben heute die Aktie der Deutschen Börse auf ein neues Allzeithoch. Die Entscheidung fällt heute Abend. RWE stieg heute auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Die Anteilsscheine zahlreicher Immobilienaktien legten nach der Erholung vom Freitag heute wieder den Rückwärtsgang ein. Der Wasserstoffspezialist Nel knackte die Hürde bei 7 NOK und nimmt Kurs auf das Julihoch von 7,90 NOK.

Wichtige Termine

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, August

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.035/12.150/12.230/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.720/11.825 Punkte

Der DAX blieb heute in einer engen Range unterhalb von 12.000 Punkten. Damit bleibt der Aufwärtstrend zunächst intakt. Angesichts der jüngsten Rally sollten Anleger jedoch mögliche Rücksetzer bis 11.800/11.840 Punkte auf dem Zettel haben. Solange diese Zone hält ist das Szenario bullish zu bewerten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.05.2019 - 02.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.09.2014 - 02.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,29 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,58 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.09.2019; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 3.9.: DAX fehlen die Impulse. Cancom, Nel und RWE im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).