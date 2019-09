Am heutigen US-Feiertag wenig marktbewegend Nachrichten (in UK könnte Boris Johnson Neuwahlen ausrufen, wenn er eine Abstimmung im britischen Parlament verliert und damit die Option eines no deal-Brexit vom Tisch wäre; und China hat Einspruch bei der WTO gegen Trumps Zoll-Erhöhung eingelegt) - dementsprechend auch überschaubare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...