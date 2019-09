Hohe Brexit-Unsicherheit, Kräftige Kursgewinne bei RWE und Deutscher Börse

Der DAX trat am Montag aufgrund fehlender Impulse aus Übersee weitgehend auf der Stelle. Denn in den USA waren die Börsen wegen des Labor-Day-Feiertags heute geschlossen.

Das war heute los. Am Sonntag traten US-Zölle in Höhe von 15 Prozent auf weitere chinesische Importgüter im Volumen von über 100 Mrd. US-Dollar in Kraft. Auf die Strafzölle dürften die US-Märkte aber feiertagsbedingt erst ab Dienstag reagieren. Positiv ist dennoch weiterhin, dass die USA und China nach wie vor an den geplanten Gesprächen in den kommenden Wochen festhalten.

In Großbritannien bleibt die Unsicherheit in Sachen Brexit groß. Premierminister Boris Johnson kündigte an, mit harten Konsequenzen gegen Parteimitglieder vorzugehen, die sich gegen seine Linie stellen. Möglich ist auch, dass Johnson eine Neuwahl anstrebt. Der DAX pendelte am Vormittag zunächst nur seitwärts, bevor gegen Mittag ein kurzfristiger Anstieg um 0,5 Prozent verzeichnet wurde. Im weiteren Tagesverlauf gab der DAX die zwischenzeitlichen Kursgewinne aber wieder ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...