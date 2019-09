Berlin (ots) - Die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Jamila Schäfer hat den Freispruch für den ehemaligen HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas in der Türkei begrüßt. "Er war überfällig", erklärte die Politikerin gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). Doch es wäre naiv anzunehmen, dass die Zeit der Willkür in der Türkei damit vorbei sei. »Erst kürzlich hat die türkische Regierung demokratisch gewählte Bürgermeister absetzen und Oppositionelle verprügeln lassen. Wir stehen solidarisch hinter den demokratischen Kräften in der Türkei«, so die Grüne weiter.



