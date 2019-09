Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

WOCHENTAG: In den USA waren die Börsen wegen des Labor Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.432,54 +0,17% +14,36% Stoxx50 3.148,97 +0,41% +14,09% DAX 11.953,78 +0,12% +13,21% FTSE 7.281,94 +1,04% +7,12% CAC 5.493,04 +0,23% +16,11% DJIA 26.403,28 +0,16% +13,19% S&P-500 2.926,46 +0,06% +16,74% Nasdaq-Comp. 7.962,88 -0,13% +20,01% Nasdaq-100 7.691,00 -0,15% +21,50% Nikkei-225 20.620,19 -0,41% +3,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 179,01 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,69 55,10 -0,7% -0,41 +13,8% Brent/ICE 58,42 59,25 -1,4% -0,83 +5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.528,24 1.520,45 +0,5% +7,80 +19,2% Silber (Spot) 18,44 18,37 +0,4% +0,07 +19,0% Platin (Spot) 926,00 928,50 -0,3% -2,50 +16,3% Kupfer-Future 2,52 2,53 -0,5% -0,01 -4,7%

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Gefragt waren Versorger, Telekoms, Pharmatitel, Nahrungsmittelkonzerne und antizyklischer Konsum. Viele dieser Titel markierten neue Jahres- oder sogar Allzeit-Hochs. "Gesucht sind Aktien, die stabilen Cashflow erzeugen", so ein Marktteilnehmer. Dagegen gaben die Kurse der Auto-, Technologie- und Rohstoff-Aktien nach. Das bremste auch die großen Indizes. Größter Gewinner im DAX war die RWE-Aktie, deren Kurs mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 3,7 Prozent stieg. Am Gesamtmarkt wurde die Stimmung etwas von neuen Daten aus China gestützt. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor stieg im August 50,4 Punkte (Juli: 49,9) Punkte und kehrte wieder in den expansiven Bereich zurück. Neue Rekordstände markierten Beiersdorf mit einem Plus von 1,1 Prozen. Händler verwiesen darauf, dass zuletzt mehrere Analysten ihre skeptische Haltung gegenüber der Aktie aufgegeben haben. Daneben prägten Sondersituationen den Markt, so die anstehenden Überprüfungen der Indizes. Deutsche Börse gewannen 2,6 Prozent auf 137,20 Euro, damit setzten auch sie neue Rekordmarken. Die Aktien des Börsenbetreibers wurden als heißer Kandidat für einen Aufstieg in den wichtigen europäischen Blue-Chip-Index Euro-Stoxx-50 gehandelt. Einer der Verlierer im DAX waren Thyssen, die um 0,6 Prozent fielen. Thyssen wird den DAX-Platz aller Voraussicht nach an MTU verlieren, die Deutsche Börse überprüft ihre Indizes am Mittwochabend. MTU stiegen um 1,8 Prozent auf den neuen Rekordkurs von 252,80 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0970 -0,16% 1,0991 1,0999 -4,3% EUR/JPY 116,48 +0,02% 116,72 116,80 -7,4% EUR/CHF 1,0863 -0,14% 1,0890 1,0881 -3,5% EUR/GBP 0,9090 +0,51% 0,9031 0,9026 +1,0% USD/JPY 106,18 +0,18% 106,19 106,19 -3,2% GBP/USD 1,2066 -0,68% 1,2171 1,2185 -5,5% USD/CNY 7,172 +0,21% 7,1596 7,1555 +4,3% Bitcoin BTC/USD 9.917,50 +2,30% 9.764,75 9.566,75 +166,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kräftige Kursgewinne in Schanghai haben meist moderaten Verlusten an den anderen Aktienmärkten der Region gegenübergestanden. Übergeordnet etwas stimmungsdämpfend wirkten dabei die am Wochenende in Kraft getretenen gegenseitigen zusätzlichen Strafzölle im US-chinesischen Handelsstreit. Dazu passend wetterte US-Präsident Donald Trump wieder gegen China wegen angeblich unfairer Handelspraktiken, sagte aber auch, dass in diesem Monat die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollen. Daneben sorgte für Unbehagen, dass Argentinien angesichts seiner Schuldenkrise Kapitalverkehrskontrollen einführt, um die rasante Abwertung der Landeswährung zu bremsen. Die beiden chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegten sich am stärksten auseinander. In Schanghai legte der Composite-Index um 1,3 Prozent zu, während der HSI in Hongkong im Späthandel 0,6 Prozent tiefer notierte als am Freitag. Dort verunsicherten weiter die Proteste für mehr Demokratie, nachdem es am Wochenende bei Kundgebungen wieder zu Zusammenstößen gekommen war. Mit Blick darauf warnte die Fluglinie Cathay Pacific ihre Mitarbeiter davor, ihre Arbeit niederzulegen. Die Aktie von Cathay Pacific lag zuletzt 1,4 Prozent im Minus. In Schanghai sorgte für Zuversicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf ein Fünfmonatshoch gestiegen ist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Conti prüft für Antriebssparte auch Ausgliederung

Continental erwägt für seine Antriebssparte parallel zu einem möglichen Teilbörsengang auch eine komplette Ausgliederung. Ein Spin-Off bis zu 100 Prozent der Division Powertrain mit anschließender Börsennotierung sei eine zusätzliche Alternative, teilte der DAX-Konzern mit. Die Entscheidung für eine der Optionen solle nach der Prüfung der technischen und rechtlichen Bedingungen getroffen werden.

Thyssenkrupp begibt Anleihe über 1 Milliarde Euro

Die Thyssenkrupp AG hat sich über eine Anleihe frisches Geld besorgt. Wie der Konzern mitteilte, hat er eine Anleihe im Volumen von 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren begeben. Die Liquiditätssituation des Unternehmens sei dadurch weiter verbessert worden.

VW setzt trotz E-Auto-Wende auf wachsendes After-Sales-Geschäft

Der Volkswagen-Konzern will Umsatz und Ertrag im Geschäft mit Ersatzteilen und Service auch bei stark steigenden Verkaufszahlen wartungsärmerer Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren noch deutlich ausweiten. Neben einem wachsenden Fahrzeugbestand setzt der Automobilhersteller darauf, die Kunden mit Hilfe von digitalen Dienstleistungen stärker an sich zu binden.

Tui warnt vor Reisen in die von Hurrikan "Dorian" betroffenen Gebiete

Der Tourismuskonzern TUI hat Urlaubern von Reisen in die von Hurrikan "Dorian" betroffenen Gebiete abgeraten. Wer zeitnah eine Reise an die Südostküste der USA ab Fort Lauderdale und nordwärts plane, möge "dringend" seine Reiseabsichten überdenken, erklärte das Unternehmen am Montag. Gäste könnten ihre Reise "gebührenfrei umbuchen oder stornieren". Das gelte für Teile von Florida, Georgia und South sowie North Carolina.

Astrazeneca-Aktie auf Rekordhoch nach Farxiga-Studienergebnissen

Die Aktie des Pharmakonzerns Astrazeneca hat zu Wochenanfang ein Rekordhoch erzielt, nachdem eine klinische Studie zum Medikament Farxiga eine Wirkung bei Patienten mit Herzinsuffizienz aufwies. Farxiga war ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt worden.

Tata schließt Orb Electrical Steels mit 380 Arbeitsplätzen

Tata Steel Europe will sich verschlanken. Wie der europäische Ableger des indischen Stahlkonzerns mitteilte, soll das Verluste einfahrende Werk Orb Electrical Steels in Südwales (Großbritannien) mit 380 Arbeitsplätzen geschlossen werden. Zudem soll ein Dienstleistungszentrum im britischen Wolverhampton seine Tätigkeit einstellen. Hier sind weitere 26 Arbeitsplätze betroffen.

Total ernennt Jean-Pierre Sbraire zum neuen Finanzvorstand

Der Ölkonzern Total hat zwei personelle Veränderungen im Konzernvorstand vorgenommen. Wie der französische Konzern mitteilte, hat Jean-Pierre Sbraire das Amt des Finanzvorstands mit Wirkung zum 1. August übernommen und ist auch Teil des Konzernvorstands. Sbraire hat den Posten von Patrick de La Chevardiere übernommen, der dann in den Ruhestand geht.

Campbell verkauft europäisches Chips-Geschäft für 80 Mio Dollar

Der US-Nahrungsmittelkonzern Campbell Soup macht Geschäfte in Europa zu Geld. Wie das für Dosensuppen bekannte Unternehmen mitteilte, verkauft es sein europäisches Geschäft mit Chips für 80 Millionen US-Dollar an die nicht-börsennotierte irische Valeo Foods. Der Erlös soll in den Schuldenabbau fließen.

