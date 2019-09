Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Wie erwartet startete der DAX ruhig und unspektakulär in die neue Handelswoche, verlor die 12.000er Region dennoch nichts aus den Augen. Am Dienstag stellt sich meines Erachtens nun die Frage, ob es zu einem Durchmarsch auf der Oberseite und somit nachhaltigen Rückeroberung des psychologisch ...

