Halle (ots) - Die Autobranche bewegt sich in die falsche Richtung. Der Grund: Je größer der Verbrennungsmotor, desto höher sind auch die Renditen der Autobauer. Dies ist für die Branche das oberste Ziel. Bislang. Doch nun ist dieses Selbstverständnis massiv ins Wanken geraten. Brennglasartig wird das kurz vor der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt sichtbar. Die Autolobby VDA sucht das Gespräch mit ihren Kritikern, mit Klima- und Umweltschützern, die weniger CO2 -Emissionen fordern. Wer überleben will, muss Scheuklappen ablegen. Denn die komplexe Transformation hin zur Elektromobilität kann nur gelingen, wenn man über Jahre massiv sinkende Renditen in Kauf nimmt.



